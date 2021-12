Koningin Mathilde bezoekt landbouwbedrijf op Ladies Day

De Belgische koningin Mathilde heeft donderdag het landbouwbedrijf Koeweidehof in Merchtem bezocht. Dat deed ze in het kader van de Ladies Day van een internationale beurs die door het coronavirus niet kon doorgaan.

De dag is bedoeld om vrouwen die in de landbouw werken in de schijnwerpers te zetten, maar ook om meer te weten te komen over hun werkzaamheden en visie. Mathilde is daarom in gesprek gegaan met acht vrouwelijke landbouwers om het te hebben over de rol die vrouwen hebben in de landbouwsector.

Daarna heeft ze een rondleiding gekregen, waarbij ook een demonstratie van een melkrobot werd gegeven, waarmee koeien automatisch worden gemolken. Verder heeft Mathilde een automatische voederrobot en een biogasinstallatie bekeken. In een video op het Twitteraccount van het koninklijk huis is ook te zien dat de koningin een kalf wat melk geeft.