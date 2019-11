Prins Laurent van België slaat na Koningsdag ook het jaarlijkse kerstconcert op het koninklijk paleis in Brussel over. De broer van koning Filip heeft “andere dingen te doen”, zegt hij tegen het Nieuwsblad.

Laurent ontkent dat zijn afwezigheid een protestactie is. “Ik heb op 18 december een privéafspraak”, verheldert hij. Dat was volgens de prins ook het geval op Koningsdag vorige week. “Ook toen had ik andere dingen te doen.”

Koning Filip en koningin Mathilde organiseren traditiegetrouw een kerstconcert. Hun vier kinderen zijn wel van de partij, net als koning Albert en koningin Paola. Ook prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz zijn er bij.