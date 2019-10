De ceremonie rondom de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth wordt vrijdag live uitgezonden op de Belgische televisie. De feestelijke plechtigheid, die plaatsvindt op het Koninklijk Paleis in Brussel, is vanaf 11.00 uur rechtstreeks te volgen via de VRT.

De verjaardag van de troonopvolgster wordt groots gevierd. Zo houdt haar vader, koning Filip, een toespraak en zijn er optredens van Songfestivalzangeres Blanche en de Koninklijke Balletschool van Antwerpen. In de Troonzaal zullen behalve familie, vrienden, politici en hoogwaardigheidsbekleders ook tachtig jongeren aanwezig zijn die net als Elisabeth dit jaar achttien jaar worden.

Dat de viering live wordt uitgezonden op tv is bijzonder. Normaal gesproken gebeurt dit alleen bij huwelijken en begrafenissen van leden van het koninklijk huis. De laatste keer was de uitvaart van koningin Fabiola in december 2014.

Elisabeth kreeg voor haar verjaardag al een eigen postzegel, die maandag wordt uitgegeven. De foto op de zegel is genomen door Filip. Hij portretteerde zijn dochter in de tuin van het kasteel van Laken.