Belgisch koningspaar aangekomen in Zuid-Afrika voor staatsbezoek

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn woensdagavond aangekomen in Zuid-Afrika voor een staatsbezoek. Het koningspaar werd volgens persbureau Belga op de luchtmachtbasis bij Pretoria verwelkomd door de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Naledi Pandor, en de premier van de provincie Gauteng, Panyaza Lesufi. Het bezoek duurt tot en met zondag.

Filip en Mathilde worden donderdagochtend officieel welkom geheten tijdens een ceremonie met president Cyril Ramaphosa. Later op donderdag hebben de koning en de koningin ook los van elkaar afspraken. Filip gaat naar een zakenevenement en Mathilde schuift aan bij een rondetafelgesprek op de universiteit van Pretoria. In de avond is er een staatsbanket. Tijdens het staatsbezoek gaat het koningspaar ook nog naar de steden Johannesburg en Kaapstad.

Het is het eerste Belgische staatsbezoek aan Zuid-Afrika en het eerste aan een Afrikaans land sinds 1979. Toen reisde koning Boudewijn af naar Ivoorkust en Kameroen.