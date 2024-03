Camilla valt voor het eerst in voor koning Charles

Koningin Camilla heeft met haar aanwezigheid bij de Royal Maundy Service voor het eerst een officiële taak van haar echtgenoot Charles overgenomen. De koning kon er niet bij zijn omdat hij momenteel behandeld wordt voor kanker. Wel werd een audioboodschap van de koning afgespeeld.

De koningin had over haar kledij nagedacht, want op haar jas droeg ze twee bloemenbroches die van de overleden koningin Elizabeth waren. Zij miste de traditionele kerkdienst op Witte Donderdag tijdens haar zeventigjarige regeerperiode haast nooit.

Twee jaar geleden vielen Charles en Camilla gezamenlijk in voor Elizabeth, toen zij vanwege gezondheidsklachten thuisbleef. Vorig jaar waren zij voor het eerst als koning en koningin bij de dienst aanwezig.