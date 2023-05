Deense kroonprins bezoekt school in Niger

De Deense kroonprins Frederik heeft donderdag tijdens zijn bezoek aan het Afrikaanse land Niger een school in de hoofdstad Niamey bezocht. Hij kreeg gezelschap van de Deense minister van Ontwikkelingssamenwerking Dan Jørgensen.

De school kon na een verwoestende brand opnieuw worden opgebouwd met dank aan Deense financiële steun. Frederik hoorde van de aanwezige jongens en meisjes hun persoonlijke verhalen uit het dagelijkse leven.

Het is de tweede dag van Frederik en Jørgensen in Niger. Woensdag hadden de twee een ontmoeting met president Mohamed Bazoum, waarna bekendwerd dat Denemarken de steun aan het land, dat kampt met veel armoede, flink zal opschroeven in de komende jaren. De overheid zegde een ontwikkelingsprogramma van 800 miljoen Deense kroon (zo’n 107 miljoen euro) toe.