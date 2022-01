Delphine danst voor 12-jarige Adam die lijdt aan leukemie

De Belgische prinses Delphine heeft zaterdagavond in Dancing With the Stars gedanst voor het zieke jongetje Adam. Met haar danspartner, de Nederlandse Sander Bos, danste ze een choreografie voor de 12-jarige jongen, die lijdt aan leukemie, en zijn familie.

Eigenlijk stond de uitzending in het teken van dansen met een familielid, maar Delphine danste met haar vaste partner. Haar man Jim zat wel in het publiek, aldus de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter op Twitter. “Het hele land vroeg zich af welk familielid je zou meebrengen”, zei jurylid Jan Kooijman tijdens de uitzending grappend tegen Delphine.

In november werd bekend dat prinses Delphine, de halfzus van de Belgische koning Filip, dit jaar meedoet aan Dancing with the stars. De buitenechtelijke dochter van de vorige koning Albert werd vorig jaar officieel erkend na een lange juridische strijd. Haar deelname was een grote verrassing in eigen land. Het is de eerste keer dat een lid van de Belgische koninklijke familie meedoet aan een dergelijk tv-programma.