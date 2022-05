Deens kroonprinselijk paar geschokt door docu over school zoon

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken zijn “diep geschokt” door een documentaire over de kostschool waar hun zoon prins Christian op zit. In de onlangs verschenen serie vertellen tientallen oud-leerlingen van Herlufsholm over heftige pesterijen en het stilzwijgen van de directie daarover. Het kroonprinselijk paar noemt de verhalen in een verklaring “hartverscheurend”.

Oud-leerlingen vertellen volgens Deense media in de documentaireserie onder meer dat jongere leerlingen veelvuldig door oudere leerlingen werden geslagen. De directie van Herlufsholm zou hiervan op de hoogte zijn, maar niet ingrijpen en ook geen aangifte doen van de naar verluidt vele geweldsincidenten. “Het is totaal onaanvaardbaar”, reageert het kroonprinselijk paar.

Frederik en Mary verwachten van de directie dat die ervoor zorgt dat de school een plek is “waar iedereen veilig is”. Of de documentaire gevolgen heeft voor Christian (16), die al bijna een jaar op de school zit, zegt het koppel niet. “We zullen volgen welke noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd.”