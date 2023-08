Deense graaf Nikolai begint aan Australisch avontuur

Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, is aangekomen in Australië. Volgens Deense media is de 23-jarige graaf van Monpezat geland in Sydney, waar hij een semester gaat studeren.

Het Duitse tijdschrift Gala deelt een foto die Nikolai woensdag in zijn Instagram Stories zou hebben gepost. Op het beeld, dat niet meer op het account van de graaf te zien is, staat de televisietoren van Sydney.

Dinsdag deelde Nikolai beelden van zijn laatste dagen in Europa. Nikolai, die bedrijfskunde studeert, blijft tot en met komend najaar in Australië.