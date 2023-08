Deense graaf Nikolai bij WK-wedstrijd tegen Australië: zet ‘m op

Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, is maandag aanwezig bij de wedstrijd tussen Denemarken en Australië tijdens het WK voetbal voor vrouwen. De graaf van Monpezat wenst het Deense team veel succes op Instagram.

“Zet ‘m op”, schrijft Nikolai bij een foto van het voetbalveld. Het Deense team speelt maandag sinds 12.30 uur Nederlandse tijd tegen het Australische elftal in Sydney.

Voor de graaf was de wedstrijd in Australië niet ver reizen. De zoon van prins Joachim is vorige week al aangekomen in Australië, omdat hij een semester gaat studeren in Sydney.

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken hebben het Deense team eerder op de dag al veel succes gewenst. Het kroonprinselijk paar gaat juichen voor het Deense team “wanneer de wedstrijd tegen Australië begint op het WK”, schreven Frederik en Mary in een bericht op Instagram.