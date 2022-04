Deense kroonprins leert over de inzet van groene technologieën

Kroonprins Frederik heeft maandagochtend een bezoek gebracht aan de DTU, de technische universiteit van Denemarken in Lyngby. De Deense royal kreeg een rondleiding waarbij hij vooral leerde over duurzaamheid en de inzet van groene technologie.

Frederik was samen met Klimaatminister Dan Jørgensen naar Lyngby afgereisd. De kroonprins staat erom bekend oog te hebben voor verduurzaming op allerlei gebieden. Hij wilde vooral weten hoe het in Denemarken is gesteld met de implementatie van technologische oplossingen die kunnen helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

De professoren Jacob Østergaard en Marie Münster gaven presentaties over digitale energiesystemen in de controlekamer van PowerLabDK, terwijl professor Tejs Vegge de kroonprins vertelde over slimme batterijen in het Electric Car Laboratory van de universiteit.

Verder woonden de hoge gasten een presentatie bij van universitair hoofddocent Philip Fosbøl over de CO2-afvangfabriek van de universiteit in de PILOT PLANT, een experimentele hal van 700 vierkante meter met laboratoria en werkplaatsen. De rondleiding werd afgesloten met een presentatie van de Power-to-X-technologie door professor Peter Vesborg.