Deense premier vond troonswisseling ‘heel erg ontroerend’

De Deense premier Mette Frederiksen vond de troonswisseling op 14 januari “heel erg ontroerend”. Dat vertelt ze aan het Deense tijdschrift BILLED-BLADET.

“Vooral toen de koningin opstond en zag hoe haar zoon veranderde van kroonprins in koning en haar kleinzoon van prins in kroonprins”, blikt Frederiksen terug. “We zaten allemaal met een brok in onze keel.”

De premier was bij de inhuldiging in het paleis in Kopenhagen en heeft Frederik uitgeroepen tot koning op het paleisbalkon. Daar was ze van tevoren erg zenuwachtig over. “Ik was zo bang om iets verkeerds te zeggen of iets te vergeten.”

Frederiksen noemt het een groot moment voor haar persoonlijk, maar ook voor Denen in het algemeen. “Mensen kwamen uit alle delen van Denemarken naar het paleis. Daarna ging ik weg met de gedachte dat we dit nodig hadden. Ik denk dat wij Denen gewoon een dag nodig hadden zonder oorlog en meningsverschillen, een dag waarop we daar gewoon mochten staan ​​en samen feestvieren.”