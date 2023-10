Deense prins Christian in documentaire voor 18e verjaardag

De Deense prins Christian is de afgelopen tijd gevolgd voor een nieuwe documentaire. Het programma is gemaakt in aanloop naar de aanstaande 18e verjaardag van de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, meldt de Deense omroep DR. De documentaire Prins Christian – een koninklijke reis wordt op 14 oktober uitgezonden, een dag voor de verjaardag van Christian.

Volgens DR werd Christian gevolgd tijdens “een unieke reis”. Als troonopvolger ging de prins langs belangrijke instellingen voor de Deense samenleving zoals het parlement en het hooggerechtshof, om zo meer te leren over het land waar hij ooit koning van zal worden. Christian stond er tijdens die “reis” niet alleen voor, want hij nam zijn vader kroonprins Frederik mee.

Hoofdredacteur Kirsten Marie Svendsen van de nieuwstak van DR noemt de verjaardag van prins Christian een belangrijke dag. “We kijken ernaar uit om de Denen een gloednieuwe documentaire met prins Christian te laten zien, die de berichtgeving over zijn 18e verjaardag heel bijzonder zal maken”.

De Deense omroep besteedt nog meer aandacht aan de verjaardag van de toekomstige Deense troonopvolger. Zo wordt op zondag 15 oktober op DR1 verslag gedaan van de verschillende festiviteiten. Er wordt onder meer een galadiner georganiseerd waar zo’n tweehonderd 18-jarigen uit het hele land bij aanwezig zijn.