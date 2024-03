Frederik leert op universiteitscampus over hulp aan start-ups

Koning Frederik is maandag langsgegaan bij DTU Skylab, een speciale campus op de Technische Universiteit van Denemarken in Lyngby. De Deense vorst kreeg hier een rondleiding en ontmoette enkele studenten van de universiteit die over het werk op de campus vertelden.

Bij DTU Skylab kunnen studenten en onderzoekers hulp krijgen om nieuwe ideeën en uitvindingen van de onderzoekslaboratoria naar de echte wereld te brengen, schrijft het Deense hof bij foto’s van het bezoek van de koning. Het project ondersteunt jaarlijks meer dan driehonderd start-ups van zowel onderzoeks- als innovatieteams.

Op beelden is te zien hoe Frederik onder meer uitleg krijgt over een minilaboratorium waar negen plantjes kunnen worden gekweekt. In het kastje staat een waterpompje en een flesje met plantenvoeding waarmee de plantjes automatisch kunnen worden gevoed. Ook liet de koning zich informeren over een soort stalen constructie op pootjes.