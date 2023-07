Graaf Nikolai sluit zich aan bij managementbureau

Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, heeft zich aangesloten bij een managementbureau. De graaf van Monpezat, die actief is als model, maakt nu onderdeel uit van Social Works en kan zo shoots doen voor bedrijven of andere commerciële doeleinden. Het staat Nikolai nu vrij om dat te doen omdat hij sinds dit jaar geen prins meer is.

“Dit is in lijn met de wens van de koningin”, bevestigt een woordvoerder van het Deense koningshuis tegenover Ekstra Bladet. Margrethe besloot eind vorig jaar dat Nikolai en zijn broer prins Felix en zijn halfbroer Henrik en halfzus Athena hun koninklijke titels kwijtraken vanaf 2023, tot teleurstelling van het gezin van Joachim. De koningin voelde zich daarna zelfs genoodzaakt om publiekelijk haar excuses aan te bieden.

De 23-jarige Nikolai liet eerder dit jaar doorschemeren dat hij vrede heeft met het verliezen van zijn titel. “Het is zoals het is. De rest van mijn leven zal ik trots zijn op de jaren dat ik prins van Denemarken mocht zijn.”