Honden Deens kroonprinselijk gezin in kerststemming

De honden van het Deens kroonprinselijk gezin zijn helemaal klaar voor de kerst. De twee bordercollies figureren maandag in een video op Instagram en daarin krijgen ze al een vervroegd kerstcadeautje.

In de kerstsokken van Grace en Coco zitten hondensnoepjes die de viervoeters smakelijk bij de haard opeten. Ook krijgen ze van kroonprinses Mary feestelijke versiering om hun nek gehangen.

Volgers kunnen in de video die door het Deense hof is verspreid ook een blik opvangen van het paleis, dat uitbundig gedecoreerd is met kerstversiering.