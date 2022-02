Koningin Margrethe uit thuisisolatie na positieve coronatest

Koningin Margrethe hoeft niet langer meer in thuisisolatie te zitten, maakte het Deense hof zondagavond bekend. De vorstin zat sinds vorige week dinsdag in isolatie na een positieve coronatest.

“Na een periode met milde coronasymptomen heeft een arts vandaag vastgesteld dat Hare Majesteit de koningin haar isolatie kan beëindigen”, laat het hof in een korte verklaring weten.

Margrethe testte vorige week dinsdag positief op corona. Ze zat sindsdien in isolatie in haar winterresidentie, het Christian IX-paleis van Amalienborg in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Woensdag zou ze op wintersport naar Noorwegen zijn gegaan, maar die plannen werden vanwege haar positieve test afgezegd.