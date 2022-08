Margrethe viert duizendjarig bestaan bisdom Roskilde

De Deense koningin Margrethe was zondag aanwezig bij de viering van het duizendjarig bestaan van de bisschopszetel in Roskilde. Op Instagram deelt het Deense hof foto’s van de dienst en het museumbezoek van de vorstin.

In 1022 werd het bisdom Roskilde voor het eerst schriftelijk genoemd. Dat gebeurde in het zogenoemde Ely-manuscript, waarin de naam “Roscylde” wordt beschreven. Het document is afkomstig uit het Engelse klooster Ely, dat duizend jaar geleden een stuk land kreeg van Knoet de Grote. Die was destijds koning van zowel Denemarken als Engeland.

Margrethe woonde zondag een feestelijke dienst bij in de kathedraal van Roskilde en bracht daarna een bezoek aan het museum waar het manuscript tentoongesteld is. De ceremonie in de kerk was overigens ook een afscheidsdienst voor bisschop Peter Fischer-Møller, die sinds 2008 in functie was.