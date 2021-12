Mary krijgt kenniscentrum naar zich vernoemd voor 50e verjaardag

Ter ere van de vijftigste verjaardag van de Deense kroonprinses Mary op 5 februari wordt er binnenkort een nieuw kenniscentrum naar haar vernoemd. Dat maakte het Deense koningshuis dinsdag bekend.

Op 2 februari opent Mary het nieuwe Kroonprinses Mary Centrum, onderdeel van de universiteit van Kopenhagen. In dit centrum moet kennis worden verzameld die kan bijdragen aan het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen waarbij de mens centraal staat.

Naast dat het centrum naar de kroonprinses wordt vernoemd, zal Mary ook onderdeel zijn van de adviescommissie van het centrum. “Denemarken heeft een sterke traditie in het brengen van verandering door middel van breed partnerschap. Research is hierin een belangrijke speler”, zegt ze in een verklaring van het hof.

Mary hoopt met het nieuwe centrum “de inzichten en methodes van de onderzoekers” beschikbaar te kunnen stellen voor mensen die belangrijke beslissingen moeten maken. Ook moet de kennis die er wordt opgedaan bijdragen aan het verzinnen van “innovatieve oplossingen die ons mensen en onze gemeenschap ten goede komen”.