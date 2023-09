Nikolai slaat feest van neef Christian waarschijnlijk over

Graaf Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, gaat volgende maand hoogstwaarschijnlijk niet terug naar Denemarken om bij de festiviteiten rond de achttiende verjaardag van zijn neef prins Christian te zijn. Hij woont sinds kort in Australië en een trip naar huis is wat ver, vertelt hij in een interview met het Australische 9Honey.

“Ik ben natuurlijk uitgenodigd, maar helaas denk ik niet dat ik erbij kan zijn vanwege de afstand tussen Australië en Denemarken”, zegt Nikolai, die overigens nog geen definitief besluit heeft genomen. “Ik denk echter dat het voorlopig min of meer onmogelijk is. Ik moet ook naar school en ik heb mijn werk. Mijn leven is op dit moment hier.”

Christian, de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, wordt op 15 oktober 18 jaar. Dat wordt in Denemarken groots gevierd met onder meer een galadiner.