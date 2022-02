Ook prins Felix begint aan modellencarrière

De Deense prins Felix is in de voetsporen getreden van zijn oudere broer Nikolai. De zoon van prins Joachim en zijn ex-vrouw gravin Alexandra heeft zijn debuut als model gemaakt, melden Deense media.

De 19-jarige Felix, achtste in lijn van troonopvolging, is het gezicht van de nieuwe sieradencollectie Reflect van het Deense merk Georg Jensen. De eerste foto’s zijn donderdag gepubliceerd.

Felix had eigenlijk plannen voor een militaire carrière, zoals vaak de gewoonte is binnen de koninklijke familie. Hij stopte zijn opleiding echter om privéredenen kort nadat hij in september startte. Felix loopt nu stage bij transportbedrijf Maersk.

Nikolai was al covermodel voor Vogue en liep modeshows voor onder meer Dior en Burberry in Parijs en Tokio.