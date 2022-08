Prins Christian heeft eerste dag op nieuwe school achter de rug

Voor de Deense prins Christian zit de zomervakantie er alweer op. De toekomstig troonopvolger ging woensdag voor het eerst naar zijn nieuwe school, weet het Deense blad Billed Bladet.

Afgelopen weekeinde kondigde het Deense hof aan dat de 16-jarige Christian zijn schoolloopbaan zal vervolgen op het Ordrup Gymnasium in Charlottenlund, ten noorden van Kopenhagen. Het afgelopen jaar bracht hij door op de prestigieuze kostschool Herlufsholm, maar zijn ouders kroonprins Frederik en kroonprinses Mary besloten om naar een andere school te zoeken toen bleek dat er een cultuur van geweld, misbruik en pesten heerste.

Christian kon woensdag in ieder geval in alle rust naar school. Het paleis kondigde aan dat er vooraf geen fotomoment zou zijn. Volgens Billed Bladet bestond de eerste schooldag vooral uit een kennismaking tussen studenten en docenten in de plaatselijke sporthal.

Eigenlijk zou ook Christians zusje Isabella (15) na de zomer starten op Herlufsholm. Zij gaat nu naar de Ingrid Jespersens-school in Kopenhagen.