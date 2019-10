Prins Joachim vertelt op tv over Deense geschiedenis

De Deense prins Joachim is de komende zes weken iedere woensdag te zien op tv. De 50-jarige jongste zoon van koningin Margrethe werkt mee aan het programma Prins Joachim vertelt. Daarin heeft hij het over de geschiedenis van Denemarken.

Iedere aflevering, zes in totaal, krijgt een eigen thema. Joachim gaat het hebben over het geloof, democratie, onderwijs, grenzen, de wet en symbolen, zo valt te lezen op de website van het Deense koningshuis.

Joachim is niet alleen de belangrijkste verteller in het programma, ook heeft hij meegeschreven aan het draaiboek en werkte hij mee met de dagelijkse redactie. De prins is bovendien afgereisd naar verschillende historische locaties, waaronder het kasteel Nyborg, waar het eerste Deense parlement samenkwam.

Prins Joachim vertelt maakt deel uit van een digitaal lesprogramma, waarbij leerlingen zich kunnen richten op een van de door de prins aangesneden thema’s. Woensdag komt het onderwerp ‘geloof’ als eerst aan bod. Het programma wordt uitgezonden op de culturele zender DR K.