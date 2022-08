Prinses Benedikte reikt dressuurprijs uit aan dochter Nathalie

De Deense prinses Benedikte mocht woensdagavond een speciale prijs aan een speciaal iemand uitreiken. Haar eigen dochter, prinses Nathalie, kreeg uit handen van haar moeder namelijk de Lis Hartel Memorial Award, een belangrijke Deense dressuurprijs.

De Lis Hartel Memorial Award wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de dressuursport. Bij de decoratieve schaal hoort een beurs van 25.000 Deense kronen, zo’n 3360 euro. Op Instagram deelt het Deense hof een foto van de uitreiking waarop moeder (78) en dochter (47) lachend te zien zijn.

Prinses Nathalie, het nichtje van de Deense koningin Margrethe, was onder meer bondscoach van het Deense nationale dressuurteam. Ook kwam ze namens Denemarken uit op zeven Europese kampioenschappen, drie wereldkampioenschappen en deed ze mee aan de Olympische Spelen van Peking in 2008 en Londen in 2012. Bij haar eerste Spelen won ze brons op het onderdeel teamdressuur.