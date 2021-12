Royal Run van kroonprins Frederik keert volgend jaar terug

Het Deense hardloopevenement Royal Run, dat in 2018 voor het eerst werd georganiseerd vanwege de vijftigste verjaardag van kroonprins Frederik, keert volgend jaar terug. Het Deense koningshuis laat donderdag op Instagram weten dat de wedstrijd op 6 juni, tweede pinksterdag, wordt gehouden.

De race vindt tegelijkertijd plaats in Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved en Kopenhagen. Deelnemers kunnen de afstanden lopen of rennen.

De kans is groot dat Frederik zelf ook weer zijn hardloopschoenen aantrekt. De kroonprins was bij de edities in 2018 en 2019 en tijdens de Royal Run van afgelopen september eveneens van de partij.