Dertigste 5 mei-concert afgesloten en koningspaar uitgezwaaid

Het dertigste 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is zondag afgesloten. Het koningspaar is traditiegetrouw uitgezwaaid, op het lied We’ll Meet Again, terwijl zij met een boot over de Amstel wegvoeren. Het 5 mei-concert is live uitgezonden door de NOS op NPO 1. Zoals elk jaar hadden tientallen mensen zich om de kade verzameld om het concert mee te kijken.

“Laten we één ding met elkaar afspreken”, zei presentator Frits Spits aan het einde van de avond. “Dat we elkaar volgend jaar hier weer aan de Amstel ontmoeten. Hier in Amsterdam.” Daarop zei Karsu, die de avond met Spits presenteerde: “Echt afscheid nemen is het natuurlijk niet.”

Onder anderen April Darby, Emma Kok, FLEMMING, Gaia Aikman en Guus Meeuwis traden op bij het concert dat Bevrijdingsdag afsluit. Karsu zong onder meer het lied What a Wonderful World, Guus Meeuwis liet het lied Proosten horen en drumband Slagerij van Kampen speelde het lied We Will Rock You. De cast van de musical Soldaat van Oranje en zangeres Emma Kok zongen samen het nummer Als Wij Niets Doen uit de musical Soldaat van Oranje en April Darby en Gaia Aikman brachten samen het lied When Love Takes Over ten gehore.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die het concert traditiegetrouw bijwonen, genoten zichtbaar. Zij zongen en klapten met veel nummers mee. Zij werden aan het begin van de avond bij het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam opgevangen door burgemeester Femke Halsema en Arthur van Dijk, commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland. Daarna namen zij op een speciaal podium plaats om de show te bekijken. Ook demissionair premier Mark Rutte was aanwezig bij het concert.