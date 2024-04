Eerste dag staatsbezoek Spanje in teken van sport en waterstof

De eerste dag van het staatsbezoek van Spanje aan Nederland staat in het teken van sport, waterstof en het traditionele staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje bezoeken het land op woensdag 17 en donderdag 18 april. Het staatsbezoek van Spanje is ook het eerste waarbij prinses Amalia een rol speelt.

Het staatsbezoek begint met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Zowel het Nederlandse als het Spaanse volkslied wordt gespeeld, het Spaanse koningspaar legt een krans en er is een privélunch. Daarna zitten de publieke activiteiten voor Letizia en Máxima erop.

De koningen moeten wel nog even aan de slag. Samen bezoeken Felipe en Willem-Alexander een sportmiddag van de Cruyff Foundation. Daar gaan kinderen voetballen, basketballen en kickboksen op een Cruyff Court. De koningen spreken daarna kinderen en coaches en ze zijn bij een voetbalwedstrijd van kinderen met een handicap bij.

Amalia

Na dit bezoek gaan Felipe en Willem-Alexander naar de haven van Amsterdam en terminals Evos en Sunoco. Daar spreken ze met Nederlandse en Spaanse bedrijven over de ontwikkeling van een maritieme waterstofcorridor tussen de haven van Bilbao en de haven van Amsterdam. Het onderwerp waterstof is eerder aan bod gekomen tijdens een werkbezoek van koning Willem-Alexander aan Spanje, afgelopen juni.

De eerste dag wordt afgesloten op het Koninklijk Paleis, waar traditiegetrouw het staatsbanket is. Ook prinses Amalia is daarbij aanwezig, samen met prinses Beatrix en prinses Margriet. Koning Willem-Alexander en koning Felipe houden een toespraak.