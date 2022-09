Aartsbisschop over Elizabeth: gebeden zijn bij The Queen

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, bidt donderdag voor koningin Elizabeth. Eerder op de dag bracht Buckingham Palace naar buiten dat de artsen zich zorgen maken om de gezondheid van de 96-jarige koningin.

De koningin verblijft momenteel in haar vakantieverblijf Balmoral Castle in Schotland. Daar wordt zij onder medisch toezicht gehouden, omdat haar artsen zich zorgen maken over haar gezondheid.

“Mijn gebeden, en de gebeden van mensen van de Kerk van Engeland en de natie zijn vandaag bij hare majesteit de koningin. Moge Gods aanwezigheid hare majesteit, haar familie en degenen die voor haar zorgen in Balmoral kracht geven en troosten”, schrijft de aartsbisschop op Twitter.

De aartsbisschop is een goede bekende van de Britse koninklijke familie. Hij sloot onder meer het huwelijk tussen prins Harry en zijn vrouw Meghan en doopte hun kind Archie en de drie kinderen van prins William: George, Charlotte en Louis.