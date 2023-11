Acteur Tyler Perry diende als ’therapeut’ van Meghan

Acteur en regisseur Tyler Perry voelde zich enige tijd de “therapeut” van Meghan. In gesprek met Let’s Talk Off Camera vertelt de goede vriend over de tijd dat Harry en Meghan van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten verhuisden.

Tyler kende het stel op dat moment niet persoonlijk, maar kreeg “sterk het gevoel” dat Meghan het moeilijk had met haar koninklijke leven. Hij legde via via contact, omdat hij het gevoel had dat Meghan “geïsoleerd en alleen” was, vertelt hij.

“Ik stuurde ze een briefje met daarop: ‘als jullie ooit iets nodig hebben, dan ben ik hier’. Ze belde me maanden later en sprak tegen me alsof ik haar therapeut was”, blikt Perry terug. “We hadden een heel goed gesprek.” Perry benadrukt daarop het belang van het hebben van “een veilige plek”, vooral als je bekend bent. “Ergens waar je vrijuit kan praten zonder dat iemand je veroordeelt of iets van je wilt.”

Uiteindelijk verbleven Harry en Meghan een aantal weken bij Perry, met wie het stel inmiddels heel hecht is. Perry is zelfs de peetvader van hun dochter Lilibet. “Het was geweldig. Ze waren heel gelukkig”, blikt de acteur terug.