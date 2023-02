Andrew Lloyd Webber maakt muziek voor kroning Charles

Koning Charles heeft de muziek uitgekozen voor zijn kroning op 6 mei. De vorst heeft onder anderen componist Andrew Lloyd Webber, bekend van musicals als The Phantom of the Opera en Cats, gevraagd een stuk te componeren.

Lloyd Webber schrijft een nummer dat is gebaseerd op de tekst van een bijbelse psalm. De componist laat aan de BBC weten dat het lied een “blije gebeurtenis” moet weerspiegelen.

Tijdens de ceremonie in Westminster Abbey in Londen zal ook Griekse muziek te horen zijn ter ere van Charles’ vader prins Philip, die in Griekenland is geboren. Verder zal er een gospelkoor optreden en klinken andere speciaal voor de koning gecomponeerde muziekstukken.