Aquarellen van koning Charles tentoongesteld

Meer dan veertig aquarellen van koning Charles worden vanaf volgende maand tentoongesteld in Sandringham House. Het gaat om tekeningen van voornamelijk Britse landschappen, meldt de koninklijke residentie.

Charles maakte de aquarellen de afgelopen jaren onder meer in de Schotse Hooglanden, de heuvels van Wales en in en rond het landgoed Sandringham in Norfolk. De tekeningen zijn van 1 april tot en met 12 oktober te zien.

Het is niet de eerste keer dat Charles’ aquarellen worden tentoongesteld. Dat gebeurde ook al in onder meer 1998 ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.

Daarnaast verscheen in 1991 een bundel van de tekeningen. In HRH The Prince of Wales Watercolours vertelde hij dat hij een “drang” voelde om wat hij om zich heen zag in waterverf “uit te drukken”. In een documentaire uit 2013 vertelde de koning, toen nog prins, ook over zijn liefde voor aquarellen. “Meestal is het het licht dat mijn aandacht trekt. Je kan keer op keer hetzelfde uitzicht zien en dan is er ineens dat moment met het meest magische licht.”