Archie en Lilibet zongen verjaardagsliedje voor opa Charles

Charles’ kleinkinderen Archie en Lilibet konden niet fysiek bij de verjaardag van hun opa zijn, maar hebben er toch even bij stilgestaan. De 4-jarige zoon en de 2-jarige dochter van prins Harry en Meghan hebben een verjaardagsliedje voor de koning ingezongen, aldus de Britse krant The Telegraph.

De Britse koning werd dinsdag 75 jaar. Het verjaardagsliedje van zijn kleinkinderen werd door middel van een video overgebracht aan Charles.

Zelf zou Harry ook van zich hebben laten horen. De jongste zoon van Charles heeft, in tegenstelling tot zijn broer William, niets op sociale media geplaatst. Wel zouden hij en Meghan zijn vader gebeld hebben.

De band tussen Charles en Harry is de afgelopen jaren moeizaam. Dat komt doordat Harry en Meghan in 2020 besloten hun koninklijke taken neer te leggen en naar de Verenigde Staten zijn verhuisd. In zijn memoires, getiteld Reserve, vertelt Harry dat hij de band met zijn vader graag weer zou herstellen.