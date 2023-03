Ariana Grande en prins Edward ontmoeten elkaar

Ariana Grande krijgt deze week koninklijk bezoek. De 29-jarige Amerikaanse zangeres heeft volgens Britse media een ontmoeting met de Britse prins Edward gepland staan.

Edward, de jongste broer van koning Charles, bezoekt deze week in Londen de set van de film Wicked, die in 2024 uit moet komen. Volgens een bron uit de filmwereld brengt de prins in het geheim een bezoekje.

“Hij is als eregast uitgenodigd en hij zal een paar van de sterren ontmoeten, onder wie Ariana”, aldus de bron. Grande speelt de rol van heks in de film.