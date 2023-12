Auteursbond heeft contact met Nederlandse vertalers van Endgame

De Auteursbond, de vakvereniging voor schrijvers en vertalers, onderhoudt contact met de twee Nederlandse vertalers van het boek Endgame die de afgelopen dagen onder vuur kwamen te liggen. Dat laat Anne Marie Koper, de voorzitter van de Sectie Vertalers van de Auteursbond, de beroepsvereniging van schrijvers en vertalers, weten aan het ANP. Beide vertalers zijn lid van de vakvereniging.

“We wilden onze leden vooral een hart onder de riem steken”, stelt de voorzitter van de Sectie Vertalers. “Vertalers zijn niet gewend om in de spotlights te staan. En ze hebben er doorgaans ook geen behoefte aan.” Koper doet geen mededelingen of de Auteursbond de twee vertalers ook juridisch bijstaat. Het tweetal heeft aangegeven ook geen media te woord te willen staan.

In de Nederlandse versie van het boek Eindstrijd worden de namen genoemd van leden van het Britse koningshuis die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de toen nog ongeboren zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Die namen staan niet in het origineel. Volgens auteur Omid Scobie heeft hij die nooit opgeschreven en is er een “vertaalfout” gemaakt. Hoe het kan dat er dan toch namen staan in Eindstrijd is niet duidelijk. Zowel de Nederlandse als Engelse uitgever doen onderzoek.

Op de vlakte houden

De vertalers hebben volgens de Auteursbond afgelopen dagen contact gehad met uitgeverij Xander Uitgevers. Maar de bond is niet op de hoogte van de inhoud van deze gesprekken. “Al verbaast het ons wel dat de uitgeverij zich publiekelijk zo op de vlakte houdt, terwijl iedereen de pijlen nu lijkt te richten op de vertalers”, aldus Koper. Xander Uitgevers herhaalt zondag dat er op dit moment verder geen mededelingen over de zaak worden gedaan.

Zowel de Auteursbond als het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) stelden eerder deze week al dat het onterecht is dat de vertaler nu de schuld krijgt. “Vertalers voegen geen informatie toe en verzinnen er nooit iets bij”, stelden zij al. De eerste druk van Eindstrijd is eerder deze week uit de handel gehaald. Komende vrijdag wordt een aangepaste versie in de boekwinkels verwacht.