Auteursbond: wijzen naar Nederlandse vertaler Endgame onterecht

De Auteursbond vindt het “onterecht” dat er in de rel rond de Nederlandse versie van het boek Endgame over het Britse koningshuis wordt gewezen naar de vertaler. Dat zegt de voorzitter van de bond, die zich inzet voor schrijvers en vertalers, in reactie op het feit dat de vertaling wordt aangepast omdat er fouten in staan.

In de Nederlandse versie Eindstrijd worden de namen genoemd van leden van het Britse koningshuis die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de toen nog ongeboren zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Die namen staan niet in het origineel. Volgens auteur Omid Scobie heeft hij die nooit opgeschreven en is er een “vertaalfout” gemaakt. Hoe het kan dat er dan toch namen staan in Eindstrijd is niet duidelijk. Zowel de Nederlandse als Engelse uitgever doen onderzoek.

De voorzitter van de Auteursbond zegt de details van deze uitgave niet te kennen, omdat die beperkt zijn tot de vertaler en de uitgever, maar dat vertalers “in het algemeen” geen “feitelijke informatie” toevoegen of dingen “verzinnen”. Daarom is het volgens hem niet terecht om naar de vertaler te wijzen. “We kunnen speculeren dat de vertaler een brontekst heeft ontvangen met de namen, en dat die later zijn verwijderd in de Britse uitgave zonder de correctie door te geven aan vertalers. Of het zo is gegaan of nog anders, kunnen alleen de uitgever en de vertaler aangeven.”

Erecode

Eerder zei ook een woordvoerster van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) dat het voor vertalers “erecode” is zich aan de brontekst te houden. “Daar maak je een vertaling van en daar voeg je dus niets zelf aan toe. Wie dat wel doet, is een schrijver en geen vertaler. Dat is echt een ander vak.”

De eerste druk van Eindstrijd is eerder deze week uit de handel gehaald. Komende vrijdag wordt een aangepaste versie in de boekwinkels verwacht.