Balmoral Castle voor het eerst geopend voor het publiek

De koninklijke residentie Balmoral Castle in Schotland is binnenkort voor het eerst geopend voor het publiek. Het door koningin Elizabeth zeer geliefde landgoed, en ook de plek waar ze in 2022 overleed, is vanaf 1 juli een ruime maand te bezoeken.

Bezoekers worden wel alleen in kleine groepjes en met een gids toegelaten. De rondleiding kost 100 pond (ruim 116 euro), of 150 pond als mensen er thee en lekkers bij willen. Per dag worden slechts veertig tickets verkocht. Mensen kunnen tot en met 4 augustus langskomen, daarna zullen koning Charles en koningin Camilla er hun zomervakantie vieren.

Belangstellenden kunnen nu al gratis op het terrein van het buitenverblijf rondwandelen. Van 4 mei tot en met 11 augustus zijn ook de tuinen en de ballroom geopend.

Het is voor het eerst sinds de voltooiing van Balmoral Castle in 1855 dat het publiek binnen mag kijken. In andere residenties, zoals Buckingham Palace, zijn bezoekers wel al welkom.