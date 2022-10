BBC betaalt schadevergoeding aan medewerker broer Diana

De BBC heeft een schikking getroffen met het voormalige hoofd van de beveiliging van prinses Diana’s broer, vanwege de omstreden wijze waarop journalist Martin Bashir in 1995 een interview met de prinses wist te regelen. De bankafschriften van de man, die eerder Alan Waller heette maar nu door het leven gaat als Alan Kuznetsof, werden hiervoor vervalst.

Kuznetsof zegt economische schade te hebben geleden doordat zijn naam in verband werd gebracht met het schandaal. Vorig jaar deed de Britse omroep onderzoek naar de omstandigheden rond het interview. De omroep concludeerde dat destijds is “verdoezeld” dat het interview was geregeld door “valse informatie” te verstrekken aan Diana.

“De BBC heeft ermee ingestemd de heer Waller een overeengekomen schadevergoeding te betalen”, meldt de BBC dinsdag in een verklaring, “en biedt hem verontschuldigingen aan voor de valse informatie die op de vervalste bankafschriften stond, die werden gebruikt om het interview uit 1995 met Diana, de prinses van Wales, te verkrijgen.”

Na de publicatie van het rapport van Lord Dyson vorig jaar, bood de BBC een “onvoorwaardelijke verontschuldiging” aan voor de manier waarop het interview was verkregen. Sinds het onderzoek heeft de BBC al schadevergoedingen betaald aan verschillende partijen.