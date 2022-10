BBC-presentator ging live 10 seconden na horen over dood Queen

BBC-presentator Huw Edwards, die het nieuws van het overlijden van koningin Elizabeth namens de Britse omroep op televisie bracht op 8 september, hoorde het nieuws zelf pas tien seconden eerder. Dat zei de presentator in gesprek met The Radio Times.

De 61-jarige Edwards was het nieuws zelf dan ook nog aan het verwerken, zei hij. De dood van de 96-jarige koningin deed hem veel. “Ik was verdrietig. Het was het einde van een tijdperk in de Britse geschiedenis, het einde van iemand die gedurende het hele leven van veel mensen aanwezig was.”

Voordat de koningin overleed kwam al een bericht naar buiten vanuit Buckingham Palace, waarin werd verteld dat er zorgen waren over de gezondheid van de koningin. Ook dat nieuws kreeg Edwards pas op het laatste moment door. De telefoon van de presentator was namelijk net gestolen en hij hoorde het nieuws zelf pas toen hij bij de kapper zat.

Edwards bracht ook het nieuws met betrekking tot de begrafenis van de Queen op 19 september. Daarbij was hij “ontzettend bang een vreselijke fout te maken”, zei hij tegen The Radio Times.