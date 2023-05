Bekende gasten nemen plaats in Westminster Abbey voor kroning

Bekende genodigden voor de kroning van koning Charles hebben zaterdagochtend plaatsgenomen in Westminster Abbey. Onder anderen zanger Lionel Richie, zangeres Katy Perry, zanger Nick Cave en presentatorenduo Ant & Dec zitten in de kerk.

Bij de ceremonie zijn ongeveer 2200 gasten aanwezig. Onder hen zijn ook verscheidene royals, zoals koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Die komen later de kerk binnen. Om 12.00 uur Nederlandse tijd begint de ceremonie.

Cave had eerder al laten weten dat hij ondanks kritiek toch naar de kroning zou gaan. “Ik ben geen monarchist, ook geen koningshuisfan, maar ook geen overtuigde republikein. Maar ik ga ook geen uitnodiging weigeren voor waarschijnlijk de belangrijkste historische gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk van onze tijd”, zei de Australische artiest, die tegenwoordig in Engeland woont, in zijn nieuwsbrief. “Niet alleen de belangrijkste, maar ook de gekste en meest bijzondere.”

Perry en Richie treden op tijdens het kroningsconcert op zondagavond. Ook Take That staat op het podium.