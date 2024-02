Bijna 44.000 inzendingen voor schrijfwedstrijd Buckingham Palace

Bijna 44.000 kinderen hebben dit jaar een zelfbedacht verhaal ingestuurd voor de schrijfwedstrijd van de BBC op Buckingham Palace. De nieuwsorganisatie wil met BBC 500 Words, al jaren ondersteund door koningin Camilla, kinderen aanmoedigen meer te schrijven.

Buckingham Palace deelt op X beelden van eerder deze maand waarop te zien is dat de juryleden druk overleggen over het winnende verhaal. De voorzitter van de jury is de Britse presentator Jon Kay. Dit jaar gaven onder anderen acteur Lenny Henry, schrijver Frank Cottrell-Boyce en schrijfster Francesca Simon hun oordeel.

Vorig jaar keerde de BBC-schrijfwedstrijd voor kinderen terug na drie jaar afwezigheid. Koningin Camilla, een groot fan van lezen en schrijven, is de afgelopen jaren altijd betrokken geweest bij de wedstrijd. Er zijn in totaal zo’n miljoen verhalen ingestuurd de afgelopen jaren: bij één van die verhalen raakte Camilla zelfs geëmotioneerd toen het werd voorgelezen.

De wedstrijd heeft twee categorieën: voor kinderen van vijf tot zeven jaar en voor kinderen van acht tot elf jaar. Het verhaal mag maximaal vijfhonderd woorden lang zijn. Een bekende Brit leest het winnende verhaal voor. Onder anderen acteur Benedict Cumberbatch, zangeres Dua Lipa en actrice Jodie Whittaker deden dat in voorgaande jaren.