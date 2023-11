Blouse die Diana droeg op verlovingsportret onder de hamer

Een roze blouse die prinses Diana in 1981 droeg tijdens een fotoshoot ter gelegenheid van haar verloving met toenmalig prins Charles wordt binnenkort geveild. Het kledingstuk moet naar schatting 80.000 tot 100.000 dollar (ruim 73.000 tot 91.000 euro) opleveren, meldt The Guardian.

De blouse, met ruche-achtige kraag en strik, werd ontworpen door David en Elizabeth Emanuel. Zij waren ook verantwoordelijk voor de bruidsjurk die Diana droeg tijdens haar huwelijk met Charles. De blouse was eerder onderdeel van de tentoonstelling Diana: Her Fashion Story in 2019.

Ook een minder bekende avondjurk, die Diana droeg in Florence, gaat onder de hamer. De kledingstukken zijn onderdeel van een grotere veiling van kleding van Hollywoodsterren tijdens een vierdaags evenement van veilinghuis Julien’s Auctions. Deze vindt plaats tussen 14 en 17 december.