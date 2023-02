Boek prins Harry keldert en staat nog net in top-10 Bestseller 60

Het boek Reserve van de Britse prins Harry is deze week flink wat plaatsen gezakt in de Bestseller 60 van Stichting CPNB. De memoires stonden vorige week nog op plek drie, maar zijn deze week terug te vinden op plaats tien in de lijst.

Reserve kwam in de eerste week na uitgave meteen binnen op de eerste plaats in de bestsellerlijst. De week erna wist het boek die plek vast te houden, maar vorige week moest het de koppositie afstaan aan Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte. Dat prentenboek staat deze week op plaats twee en wisselt van plek met Sander en de brug van Sander Schimmelpenninck. Delia Owens staat met haar roman Daar waar de rivierkreeften zingen deze week op plek drie.

De hoogste nieuwe binnenkomer is deze week Louise O. Fresco met Ons voedsel, die titel komt vers van de pers op plaats vier.