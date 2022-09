Boek: Queen moedigde Meghan aan relatie met vader te herstellen

Koningin Elizabeth heeft Meghan geprobeerd te stimuleren om de relatie met haar vader, Thomas Markle, te herstellen. Dat stelt althans royaltyverslaggever Katie Nicholl in haar boek The New Royals. “De koningin zag hoe beschadigend de situatie was tussen Meghan en haar vader en heeft met haar hierover gesproken”, valt in het boek te lezen. “Om haar zo aan te moedigen met Thomas te gaan praten.”

Een bron binnen de koninklijke familie zou aan Nicholl verteld hebben dat de hele situatie met Meghan en haar vader volgens Elizabeth slecht afgehandeld werd, en dat als er dingen anders waren gedaan de uitkomst beter had kunnen zijn.

Markle zou zijn dochter naar het altaar brengen op de dag dat ze trouwde met prins Harry, maar na een rel rondom foto’s die een paparazzifotograaf in opdracht van Markle maakte liet hij toch verstek gaan en nam toenmalig prins Charles de honneurs waar.