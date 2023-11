Boek: twee personen spraken met Meghan over huidskleur Archie

Meghan Markle zou in brieven aan koning Charles niet één, maar twee personen bij naam hebben genoemd die met haar zouden hebben gesproken over de huidskleur van de toen nog ongeboren prins Archie. Dat blijkt uit Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, het nieuwe boek van de Britse royaltyschrijver Omid Scobie. Dat meldt The Sun, vooruitlopend op de publicatie van het boek aankomende week.

Tot nu toe werd altijd gedacht dat één persoon binnen het Britse koningshuis met Markle over de huidskleur van haar kind zou hebben gesproken. Over de strekking van de gesprekken was al bekend dat er zorgen bestonden over ‘hoe donker’ het kindje van Meghan en prins Harry zou worden, omdat Meghan de dochter is van een zwarte moeder en een witte vader.

Harry en Meghan spraken daar eerder al eens over tijdens een tv-interview met Oprah Winfrey in 2021. Ze zeiden dat het “een belangrijk lid” van de familie betrof. Winfrey maakte na afloop van het gesprek duidelijk dat het niet zou gaan om koningin Elizabeth of om haar man prins Philip. Ook Charles ontkende via zijn woordvoerder de persoon te zijn. Of de tweede persoon ook familie is of bijvoorbeeld een vertrouweling, wordt volgens The Sun in het boek niet duidelijk.

Scobie was medeauteur van de bestseller Finding Freedom over het leven van Harry en Meghan. Hij zou banden hebben met mensen dicht bij de prins en zijn vrouw.