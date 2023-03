Brian May op Buckingham Palace geridderd door koning Charles

Queen-gitarist Brian May is dinsdag geridderd door koning Charles tijdens een ceremonie op Buckingham Palace. De muzikant deelde op Instagram een foto van het speciale moment. “Geen woorden voor”, schreef May bij de foto.

Het gitaaricoon werd geridderd vanwege zijn verdiensten voor muziek en liefdadigheidswerk. Hij mag zich nu officieel Sir Brian May noemen. Na de ceremonie poseerde Sir Brian buiten bij Buckingham Palace met zijn vrouw Anita Dobson. “Ik ben erg blij, lachend van oor tot oor. Vooral omdat het de koning was, wat veel betekent”, zei May achteraf tegen aanwezige media.

Dinsdag ontving ook onder anderen saxofoniste YolanDa Brown een onderscheiding van koning Charles. Brown trad maandag nog op tijdens de speciale kerkdienst ter ere van Commonwealth Day (Dag van de Gemenebest van Naties). Melinda Simmons, de Britse ambassadeur in Oekraïne, werd benoemd tot Dame.