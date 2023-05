Britse regering vernoemt pad van ruim 4300 kilometer naar Charles

De Britse regering heeft besloten het langste wandelpad van Engeland, dat momenteel wordt aangelegd, te vernoemen naar koning Charles. Het King Charles III England Coast Path is ruim 4345 kilometer lang en moet eind 2024 helemaal klaar zijn. Het pad strekt dan uit van Northumberland in het noordoosten en loopt langs de oostkust en de zuidkust naar Cumbria aan de westkust van Engeland.

In een mededeling schrijft de Britse regering dat Charles vaak zijn liefde en bezorgdheid heeft uitgesproken over de Engelse natuur. Ook heeft hij regelmatig stilgestaan bij zijn liefde voor wandelen en de rol die wandelen speelt bij het ondersteunen van mentale en fysieke gezondheid. De Britse milieuminister Thérèse Coffey benadrukt in een verklaring dat Charles zich altijd heeft ingezet voor de natuur en het milieu. “De koning is een toegewijde voorvechter van natuur in ons land”, schrijft Coffey.

Van het wandelpad is momenteel zo’n 1300 kilometer open. Het pad zal op 10 mei vernoemd worden naar de koning. Op die dag zullen ook twee nieuwe secties van de wandelroute worden geopend, in Filey (North Yorkshire) en Crosby Beach (Liverpool).

Britse media meldden eerder dat Charles nog een aanbod van het Londense vliegveld Heathrow heeft afgewezen om een terminal naar hem te vernoemen. De Britse koning was daar naar verluidt uit “milieuoverwegingen” niet enthousiast over.