Britse uitgeverij MGN biedt prins Harry excuses aan

De Mirror Group Newspapers (MGN) heeft onder anderen prins Harry excuses aangeboden voor het onrechtmatig verzamelen van informatie. Dat deed de Britse uitgeverij woensdag op de eerste dag van de rechtszaak die de hertog van Sussex had aangespannen.

Harry beschuldigt de uitgeverij van kranten als The Mirror ervan tussen 1996 en 2011 zijn telefoon te hebben gehackt en zo telefoontjes te hebben afgeluisterd. De prins zegt dat hierdoor artikelen zijn gepubliceerd die veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.

De uitgeverij heeft toegegeven dat er “enig bewijs” is van onwettige informatievergaring (UIG). MGN zegt in gerechtelijke documenten dat het zich verontschuldigt voor gevallen van onwettige informatievergaring, die volgens de uitgever “nooit meer zullen voorkomen”. De uitgeverij ontkent echter dat telefoons zijn gehackt, maar geeft toe dat een privédetective via een titel van de uitgeverij opdracht kreeg om informatie te verzamelen over een nacht die de prins doorbracht in een nachtclub in 2004. “Er wordt toegegeven dat dit een opdracht was om op onwettige wijze informatie te verzamelen, en MGN verontschuldigt zich zonder voorbehoud en aanvaardt dat de hertog van Sussex recht heeft op een passende schadevergoeding hiervoor.”

Openbaar

Advocaat Andrew Green, die MGN vertegenwoordigt, stelt dat veel andere informatie die de prins als onrechtmatig bestempelt “openbaar is gemaakt” door onder andere leden van de Britse koninklijke familie. Ook zou informatie afkomstig zijn van andere vertrouwelijke bronnen en een interview dat is gegeven door de hertog van Sussex zelf, stelt de advocaat.

Niet alleen de prins beweert dat titels van MGN onrechtmatig informatie hebben verzameld. Andere betrokken beroemdheden in deze zaak zijn onder anderen de zangeres Cheryl, acteur Ricky Tomlinson, actrice Nikki Sanderson en acteur Michael Turner. Van de groep eisers is een aantal gekozen om voor de rechter te verschijnen, onder wie prins Harry, Sanderson en Turner.