Britten delen speciale afspeellijst voor kroning Charles

Het Britse ministerie van cultuur heeft een officiële afspeellijst gedeeld ter ere van de kroning van koning Charles in mei. Op Spotify staat inmiddels de zogeheten Coronation Celebration Playlist, waar 27 nummers van vrijwel alleen Britse artiesten in staan.

Het eerste nummer op de lijst is Come Together van The Beatles, het laatste is toepasselijk King van Years & Years. Verder staan ook nummers van onder anderen Spice Girls, Emeli Sandé, Tom Jones en David Bowie in de lijst, die bijna twee uur lang is.

De selectie van nummers verscheen op een speciale nieuwe website waar meer informatie wordt gedeeld over evenementen rond de kroning van Charles. De kroning zelf vindt plaats op zaterdag 6 mei. Op zondag wordt een speciaal kroningsconcert gehouden dat live vanuit Windsor Castle bij de BBC wordt uitgezonden. Het is nog niet bekend wie er dan allemaal zullen optreden, maar volgens Buckingham Palace gaat het om een combinatie van “internationale muziekiconen en hedendaagse artiesten”.