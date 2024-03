Buckingham Palace bevestigt aanwezigheid Charles bij paasdienst

Koning Charles en koningin Camilla zijn zondag aanwezig bij de paasdienst in de St George’s Chapel bij Windsor Castle. Eerder waren er speculaties over de aanwezigheid van het paar. Buckingham Palace heeft dit nu bevestigd.

Het koningspaar wordt vergezeld door andere leden van de koninklijke familie. Het is niet bekend wie er verder aanwezig zijn. Prins William en prinses Catherine zijn er in ieder geval niet bij. Catherine maakte vrijdag bekend dat ze kanker heeft en momenteel preventieve chemotherapie ondergaat. Het paar is op vakantie in Norfolk.

Charles heeft zijn werkzaamheden buitenshuis enige tijd geleden opgeschort omdat hij kanker heeft. Hij vermijdt momenteel grote groepen mensen, maar blijft wel werkzaam in het paleis. De paasdienst in Windsor is elk jaar populair onder Britse royals. Een bron liet eerder aan de Britse krant The Telegraph weten dat de dienst er wel anders uit zal zien vanwege de situatie van Charles.