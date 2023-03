Camilla bedroefd door dood Britse presentator Paul O’Grady

Koningin-gemalin Camilla is “diepbedroefd” door het overlijden van de Britse presentator en comedian Paul O’Grady. De twee werkten nauw samen voor de organisatie Battersea Dogs and Cats Home, waar Camilla beschermvrouwe van is.

De koningin-gemalin en de presentator deelden een liefde voor dieren. Ze hebben elkaar meermaals ontmoet bij evenementen van de organisatie die katten en honden opvangt en helpt aan nieuwe baasjes. O’Grady zorgde voor “veel gelach en vele kwispelende herinneringen”, deelt Camilla op sociale media.

O’Grady is dinsdagavond op 67-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij was onder meer bekend van zijn eigen talkshow The Paul O’Grady Show en het programma Blind Date. Ook was O’Grady bekend als dragqueen Lily Savage en speelde hij de rol van Miss Hannigan in de theaterversie van de musical Annie.